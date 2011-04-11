Украинца собираются выдать РФ только потому, что он похож на подозреваемого?

Адвокат Дмитрий ДУБКО недоумевает, почему гражданина Украины арестовали и собираются выдать России лишь потому, что он внешне похож на россиянина, подозреваемого в преступлении пятилетней давности.

Об этом адвокат заявил в комментарии УНИАН.

Д.ДУБКО является защитником арестованного в Крыму гражданина Украины Анатолия МАЗУРЕНКО, которого собираются депортировать в Россию, поскольку он внешне похож на человека, подозреваемого в покушении на бизнесмена в Санкт-Петербурге. Адвокат заявляет, что произошла ошибка - его подзащитный является совершенно другим человеком.

Как уточнил Д.ДУБКО, речь идет о случае, который произошел в конце февраля, когда российские и украинские СМИ сообщили о том, что в Ялте наконец-то пойман один из участников громкого преступления в России. Как сообщал УНИАН, по информации крымских правоохранителей, задержанного - местного жителя А.МАЗУРЕНКО - на самом деле зовут Александром МЕРКУЛОВЫМ, которого разыскивают в России по обвинению в покушении на бизнесмена из Санкт-Петербурга. Спустя всего месяц Железнодорожный районный суд г. Симферополя по представлению Железнодорожной районной прокуратуры принял решение об экстрадиционном аресте задержанного. Адвокаты подали жалобу в Апелляционный суд Крыма, однако Генеральная прокуратура, не дожидаясь вердикта судей, приняла решение о выдаче А.МАЗУРЕНКО (вернее, как утверждает прокуратура, А.МЕРКУЛОВА) российским властям, отметил адвокат.

Д.ДУБКО выразил недоумение тем, что гражданина Украины арестовали и собираются выдать России лишь потому, что он внешне схож с россиянином, подозреваемым в преступлении пятилетней давности. По словам юриста, личность задержанного А.МАЗУРЕНКО подтверждается украинским паспортом, военным билетом, свидетельством о рождении, а также другими документами, причем, никто даже не пытался доказать, что они поддельные.

Адвокат подчеркнул, что никаких доказательств, что А.МЕРКУЛОВ - это А.МАЗУРЕНКО, кроме весьма отдаленного внешнего сходства, следствие не предоставило. Д.ДУБКО полагает, что в данном случае идет речь о нарушении прав и свобод, гарантированных каждому гражданину Конституцией.

«В 1996 году в Санкт-Петербурге Александр МЕРКУЛОВ якобы подавал форму номер один на получение паспорта, - заявил Д.ДУБКО. – Это единственный документ, на основе которого сейчас пытаются идентифицировать личность А.МЕРКУЛОВА. Кроме того, что в деле данный документ представлен не в оригинале, следует заметить следующее: на вклеенной в форму один фотографии действительно можно рассмотреть мужчину, который в какой-то степени визуально похож на Анатолия МАЗУРЕНКО. Однако печатью какого-либо органа фотография не удостоверена, а само заявление о выдаче паспорта не является официальным документом, предназначенным для удостоверения личности, что позволяет оценивать такое «доказательство» весьма критически. Да и посудите сами, как можно в чем-то обвинять человека лишь потому, что он похож на чью-то карточку пятнадцатилетней давности?».

Но самое важное, утверждает адвокат, «личность А.МАЗУРЕНКО подтверждается целым рядом документов – украинским и заграничными паспортами, водительским удостоверением, военным билетом и свидетельством о рождении. С одной стороны, Генеральная прокуратура и милиция утверждают, что документы поддельные, с другой стороны - они даже не пытались возбудить уголовное дело по поводу достоверности документов А.МАЗУРЕНКО, как того требует закон».

По мнению адвоката, действия государственных органов Украины в рамках экстрадиционной процедуры предприняты без достаточных правовых оснований. Защита уверена, что решения по этому вопросу должны быть пересмотрены.

Справка УНИАН. Весной 2006 года в Санкт-Петербурге два автомобиля, в которых ехал бизнесмен Сергей ВАСИЛЬЕВ и его охрана, расстреляли из автоматов. Один охранник был убит, еще трое телохранителей и предприниматель получили ранения.

По информации милиции, «россияне А.МЕРКУЛОВ и Александр КОРПУШОВ, которые скрылись и были объявлены в международный розыск, были задержаны 21 февраля 2011 года в Крыму в ходе операции МВД Украины и РФ. Задержанные использовали поддельные украинские паспорта. Суды избрали А.МЕРКУЛОВУ и А.КОРПУШОВУ меру пресечения в виде временного ареста на 40 суток, связанного с экстрадицией.

30 марта с. г. Железнодорожный районный суд Симферополя заменил временный арест экстрадиционным на 18 месяцев А.МЕРКУЛОВУ, который подозревается в покушении на совладельца компании «Петербургский нефтяной терминал» и убийстве его телохранителя. При этом суд счел неубедительными доводы адвоката, что на скамье подсудимых - гражданин Украины А.МАЗУРЕНКО.