В воскресенье Крещатик превратят в клинику

В рамках Всемирного дня здоровья в воскресенье, 10 апреля, с 12.00 до 15.00 перед зданием Киевской городской государственной администрации на Крещатике, 36, состоится информационно-оздоровительная акция «День здоровья в Киеве».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, во время акции киевляне и гости столицы смогут проконсультироваться относительно состояния своего здоровья с разными специалистами: эндокринологом, офтальмологом, стоматологом, синологом, диетологом, невропатологом и другими врачами. Жители также будут иметь возможность получить консультации относительно возможностей оздоровления, отказа от курения, похудения, профилактики сахарного диабета, социально опасных болезней, вирусного гепатита, заболеваний горла. На протяжении акции граждан будут знакомить с работой семейных врачей, клиник, свои советы бесплатно будут давать опытные психологи.

Также участники акции будут иметь возможность измерять артериальное давление, пройти тестирование на ВИЧ-инфицирование, тест на остеопороз, определить свой биологический возраст. У всех желающих будет возможность ознакомиться с процедурой измерения алкоголя в крови, а также научиться оказывать первую безотлагательную помощь.

Кроме того, в этот день на Крещатике киевлянам предложат принять участие в показательных уроках гимнастики и спортивно-оздоровительной ходьбы, разнообразных конкурсах и развлечениях.