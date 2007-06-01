Результаты голосования за членов ЦИК (по фамилиям)

Верховная Рада Украины назначила новый состав Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” соответствующее постановление “О назначении на должности членов Центральной избирательной избирательной комиссии” проголосовали 424 народных депутата из 426 зарегистрированных в зале.

Верховная Рада Украины проводила отдельные голосования по каждому из кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности за назначение:

Тамары АСТАХОВОЙ проголосовали 413 народных депутатов из 426,

Юрия ДАНИЛЕВСКОГО – 423 из 427,

Юрия ДОНЧЕНКО – 420 из 427,

Игоря ЖИДЕНКО – 416 из 427,

Татьяну ЛУКАШ – 416 из 426,

Андрея МАГЕРУ – 389 из 426,

Михаила ОХЕНДОВСКОГО – 422 из 427,

Анатолия ПИСАРЕНКО – 424 из 427,

Бронислава РАЙКОВСКОГО – 422 из 427,

Жанну УСЕНКО-ЧЕРНУЮ – 386 из 427,

Александра ЧУПАХИНА – 424 из 428,

Владимира ШАПОВАЛА – 337 из 427,

Юлию ШВЕЦ – 409 из 427,

Александра ШЕЛЕСТОВА – 420 из 427

Валерия ШЕЛУДЬКО – 425 из 427.