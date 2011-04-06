В Симферополе горел Центральный рынок

10:59, 06 апреля 2011
Общество
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Причина устанавливается

Вечером 5 апреля в Симферополе горели торговые павильоны на Центральном рынке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, загорание произошло в двух торговых павильонах. Огнем уничтожены одежда, личное имущество, повреждены ролеты, обшивка павильонов. Площадь пожара составила 15 кв.м.

Причина пожара и убыток устанавливаются.

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