В Симферополе горел Центральный рынок

Причина устанавливается

Вечером 5 апреля в Симферополе горели торговые павильоны на Центральном рынке. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, загорание произошло в двух торговых павильонах. Огнем уничтожены одежда, личное имущество, повреждены ролеты, обшивка павильонов. Площадь пожара составила 15 кв.м. Причина пожара и убыток устанавливаются.

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