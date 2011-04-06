В Крыму почти 10 тысяч мини-гостиниц не платят налоги

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Василий ДЖАРТЫ призывает владельцев мини-гостиниц и гостевых домов курортного региона выйти «из тени» и платить налоги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымского правительства.

По оценкам экспертов, в Крыму работают почти 10 тысяч мини-гостиниц и гостевых домов, большинство из которых не оформлены как субъекты предпринимательской деятельности и не платят налоги.

«От этой практики страдают отели, которые работают по закону, исправно платят налоги. Мини-гостиницы должны либо стать гостиницами (платить налоги, как платят все субъекты отельного бизнеса, платить за энергоносители по тарифам для предприятий, а не для частных лиц), либо они будут просто домами, где будут жить только хозяева этих зданий. Совет министров, местные органы власти и силовые структуры работают над этим», - сказал В.ДЖАРТЫ.