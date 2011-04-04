Президент Монголии планирует посетить Украину

Президент Монголии Цахиагийн ЭЛБЕГДОРЖ в июне текущего года планирует осуществит визит в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, некоторые вопросы подготовки к визиту сегодня обсудил заместитель министра экономики Украины Василий МАРМАЗОВ с делегацией Монголии во главе с государственным секретарем Министерства иностранных дел и торговли Дамдином ЦОГТБААТАРОМ.

Стороны договорились о проведении в конце мая в Киеве пятого заседания Межправительственной украинско-монгольской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества и украинско-монгольского бизнес-форума.

В.МАРМАЗОВ отметил, что азиатско-тихоокеанский регион в целом для Украины является перспективным.

«Во время встречи госсекретарь подтвердил, что Монголия заинтересована в том, чтобы мы наращивали там свое присутствие. Все эти вещи необходимо будет сверить на заседании комиссии», - цитирует В.МАРМАЗОВА пресс-служба Минэкономразвития.

Д.ЦОГТБААТАР, в свою очередь, отметил, что Украина рассматривается Монголией как потенциальный партнер в налаживании сотрудничества в разных отраслях, в первую очередь таких, как геологоразведка полезных ископаемых энергетика и машиностроение, сельское хозяйство, образование и наука.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 28 января т.г. в Давосе в рамках Всемирного экономического форума провел встречу с Президентом Монголии Цахиагийном ЭЛБЕГДОРЖЕМ.

В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание монгольского коллеги на незначительный уровень торгово-экономического оборота между двумя государствами.

«И это стыдно. Необходимо его поднять на уровень, чтобы мы получили с вами удовольствие», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Монголии согласился с позицией украинского лидера.