Милиция нашла, кто "заминировал" дамбу в Мариуполе

В г. Мариуполе Донецкой области задержан злоумышленник, сделавший ложный звонок о заминировании плотины водохранилища.

Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, в дежурную часть Ильичевского райотдела милиции г. Мариуполя поступило сообщение о том, что заминирована плотина Каменского водохранилища. На место происшествия выехали руководители правоохранительных органов, следственно-оперативная группа в полном составе и специалисты-взрывотехники.

После тщательно проведенного осмотра водозаборного сооружения верхней части плотины и прилегающей территории, а также помещений охраны, каких-либо взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий уже на следующий день сотрудники милиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 34-летний работник того предприятия, на территории которого якобы было заложено взрывное устройство.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 259 Уголовного кодекса Украины – «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

Мотивы совершения преступления и другие обстоятельства, имеющие значение по данному делу, устанавливаются, заключили в УВД.