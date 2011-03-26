В Тернополе за взятку задержали руководителя одного из управлений ОГА

В Тернополе при получении взятки задержан заместитель начальника одного из управлений областной государственной администрации.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНА, чиновник вымогал у тернополянки взятку в сумме 1 тыс. дол. за содействие в изготовлении документов по хозяйственной деятельности в области медицинской. Женщина неоднократно обращалась к должностному лицу о выдаче справки для изготовления лицензии по сестринскому делу, поскольку хотела предоставлять клиентам услуги по массажу.

За выдачу справки и содействие в изготовление лицензии госслужащий потребовал 1 тыс. долларов, оговорив, что 500 долларов женщина должна отдать после получения справки, а остальную сумму – после получения лицензии.

После того, как в служебном кабинете чиновника в помещении ОГА ему была передана первая сумма взятки, госслужащего задержала милиция.

В отношении него следователь прокуратуры Тернопольской области возбудил уголовное дело по факту вымогательства и получения взятки по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины.