«День учителя» под Кабмином дал 20% надбавку к окладам

Кабинет министров Украины ввел 20-процентную надбавку к окладам всех категорий работников образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

По его словам, соответствующее постановление правительство приняло сегодня.

«Постановление Кабинета министров вводит 20% надбавку для всех категорий педагогических работников», – сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, ранее такая надбавка выплачивалась только педагогам, работающим в системе учебных заведений Минобразования. Теперь же такая надбавка будет выплачиваться преподавателям учебных заведений, которые подчинены другим министерствам.

По словам министра, повышение окладов коснется более 350 тыс. человек, для финансирования такого решения в 2011 году потребуется 367,2 млн. грн.