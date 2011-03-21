Один из пилотов самолета, который разбился в Конго, возможно, жив

Одному из пилотов грузового самолета "Антонов", который разбился в Республике Конго, возможно, удалось спастись. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на оператора местного телевидения Марка Ибату Нгассаки. Последний утверждает, что видел, как летчик выбрался самостоятельно из кабины летательного аппарата после его крушения. Агентство также сообщает, что в катастрофе погибли 16 человек, включая трех членов экипажа. Ранее сообщалось о 14 погибших. По информации, которую РосБизнесКонсалтингу предоставили в посольстве России в Республике Конго, самолетом управляли четверо россиян.

Самолет разбился во время захода на посадку. Машина рухнула на жилые кварталы города Пуэнт-Нуар, расположенного на юге страны. По данным французских СМИ, внутри грузового самолета были, помимо членов экипажа пятеро пассажиров - что запрещено.

Самолет принадлежал местной частной компании Trans Air Congo (TAC). Пока еще нет точной информации о его типе. Российские СМИ сообщают, что это Ан-12, агентство Associated Press - Ан-32.