Украина обещала МВФ автоматически возмещать 70% НДС?

По договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) в Украине 70% налога на добавленную стоимость (НДС) должно возмещаться автоматически.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО на брифинге в рамках проведения Дней британского бизнеса в Украине.

“Я могу вам привести цифру, что согласно Меморандуму с МВФ режим автоматического возмещения НДС должны иметь 70% сумм, которые будут возмещаться. Это то задание, обязанность, если хотите, которое добровольно взяла на себя украинская власть”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, автоматическое возмещение НДС началось в Украине с 1 марта 2011 года.

По данным на 15 марта, Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма заявленного к возмещению налога составляет 496,3 млн. грн.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Средства могут поступить в Украину после начала проведения пенсионной реформы.