В Киеве накрыли лабораторию по изготовлению наркотических смесей

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили и пресекли деятельность нелегальной лаборатории, в которой изготовлялись смеси для курения, содержащие в своем составе аналоги наркотических и психотропных веществ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, спецоперация была проведена в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам СБУ следственным управлением харьковской областной милиции в отношении членов организованной преступной группы, которые распространяли такие опасные смеси.

Сотрудники СБУ установили, что нарколаборатория размещалась в арендованной квартире в Киеве, а зелье поставлялось, по меньшей мере, в три украинских города: Киев, Харьков и Днепропетровск для дальнейшего сбыта через сеть киосков.

Опасные вещества поступали в Украину контрабандным путем из одной из стран Азии.

В ходе обыска в лаборатории было изъято около 2 кг аналогов психотропных веществ, более 5 кг готовой продукции, а также оборудование для изготовления смесей для курения.

В Киеве правоохранители задержали еще двух активных участников этой организованной преступной группы. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, недавно Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками МВД выявила преступную группировку, которая занималась незаконным изготовлением и распространением на территории Харькова смесей для курения, содержащих в своем составе аналоги наркотических и психотропных веществ. К изготовлению, расфасовке, перевозке и сбыту указанных веществ организаторы преступной сети привлекали граждан Украины – жителей Харькова и Автономной Республики Крым. В ходе спецоперации правоохранители задержали всех участников преступной группировки, изъяв у них во время обысков аналоги психотропных веществ, паковочную тару, устройства для расфасовки, а также около 5 килограммов подготовленных к расфасовке смесей для курения.