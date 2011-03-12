Министр ответил, можно ли повысить зарплату учителям

В Украине без подъема экономики сегодня невозможно повысить социальные стандарты для населения и зарплаты работникам бюджетной сферы, заявляет министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос УНИАН, будут ли пересмотрены размеры заработной платы педагогам, которые намерены выйти 21-22 марта на акции протеста.

По словам министра, «проблемы, которые есть в нашей стране, они накапливались десятками лет, и сегодня, действительно, у нас небольшая зарплата, небольшие выплаты, и за один год осуществить все пересчеты, которые мы делали по учителям, по врачам невозможно».

Ф.ЯРОШЕНКО напомнил, что только за прошлый 2010 год «социальные стандарты для граждан Украины были подняты почти на треть и в три раза превышают инфляцию».

Он перечислил, что минимальная пенсия в Украине увеличилась на 20%, заработная плата выросла более чем на 20% при инфляции 9,1%.

«Все социальные выплаты в государстве в 2010 году увеличились практически на 24,1% и по сравнению с 2009 годом они выросли на 43 млрд. грн.», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО. При этом он добавил: «Да, 43 млрд. грн. были направлены на повышение социальных стандартов. Раньше звучали только мечты, но Президент наш пришел к руководству и скоординированные действия его, правительства Украины, всей профессиональной команды… хотя никто не верил, что эти социальные стандарты будут выполнены, но все обещанные - были выполнены. Я больше вам скажу – мы их выплатили практически за 2-2,5 месяца… сделали все перерасчеты и системно выплатили».

Глава Минфина также подчеркнул, что Украина сегодня является одной из немногих стран, которая из-за кризиса не пошла на сокращение бюджетных расходов.

«Украина - это единственная страна, одна из тех, которые можно по пальцам одной руки пересчитать, когда в мире идет кризис и все сокращают бюджетные расходы, все – Португалия, Испания, Ирландия, Германия, Британия, все повышают налоги, ставки увеличивают, а Украина… Это одна страна, которая, благодаря Президенту нашей страны, мы добились и снизили налоговую нагрузку на экономику нашего государств, и одновременно повышаем социальные стандарты», - объяснил Ф.ЯРОШЕНКО.

По его словам, и Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, и премьер-министр Николай АЗАРОВ работают над тем, чтобы в Украину заходили иностранные инвестиции, чтобы экономика страны заработала в нужном ритме, и это стало бы залогом повышения благосостояния населения.

«Мы месяцами проводили дискуссии и отстояли. И Президент, и премьер-министр Николай Янович АЗАРОВ проводил многочисленные масштабные встречи, потому что в реальный сектор экономики нашего государства инвесторы не хотят приходить, потому что мы все хотим повышать социальные стандарты, как вы говорите, хотим всем поднять, бюджетникам (тарифные ставки по зарплатам). Но за счет чего? За счет чего их поднять?», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО, еще раз напомнив, что в прошлом году соцстандарты «мы и так подняли на 43 млрд. грн.».

Министр финансов убежден, что «нам надо поднимать и балансировать экономику нашего государства, и экономика должна развиваться, и тогда будет развиваться благосостояние наших граждан, здесь все эти вещи связаны».

«А мы хотим, чтобы нам, украинцам, все мировые организации… Когда я встречаюсь с банкирами, они говорят: «Что же это, мы кредитовали вас, а вы ничего не хотите делать», - посетовал Ф.ЯРОШЕНКО. И при этом, обращаясь к журналистам, отметил: «Вам мало кто это скажет, а я владею этими инструментами, как министр финансов, что Украина – единственное государство в Европе, где мы имеем такой статус развития и в 2010-м, и в 2011-м, и нам надо развиваться и в 2012 году, где социальные стандарты граждан для нас – это первый вопрос».

На уточняющий вопрос, как скоро можно ожидать в министерстве пересмотра размеров тарифных ставок для бюджетников в связи с тем, что изменился размер минимальной заработной платы в Украине, Ф.ЯРОШЕНКО ответил: «Хочу, чтобы все понимали, – для того, чтобы все повышать… за счет чего мы будем повышать? Я, как министр, не должен вас обманывать».

Как сообщал УНИАН, 21-22 марта в Украине пройдут Всеукраинские акции протеста работников образования с требованием выполнения законодательства при оплате труда педагогов.

По словам председателя Донецкой областной организации профсоюза работников образования и науки Украины Аси ГОРШКОВОЙ, основное требование акции – это «выполнение законодательства в сфере образования по оплате труда работников отрасли». Профсоюзный лидер уточнила, что акция протеста связана с «оплатой труда работников образовательной отрасли, размер которой вообще сейчас не соответствует тому, каким должен быть по закону».

А.ГОРШКОВА объяснила, что «первый разряд тарифной сетки, по которой получают зарплату работники бюджетной сферы, зависит от минимальной заработной платы», а на сегодняшний день «принятым законом о бюджете» отсчетный размер почти наполовину меньше, чем минимальная зарплата. «То есть, каждый учитель сегодня ежемесячно недополучает 300-400 грн. Так как первый разряд тарифной сетки не соответствует законодательной норме», - заявила А.ГОРШКОВА.

Справка УНИАН. Пленум ЦК профсоюза работников образования и науки постановил, что 21 марта акции протеста в виде митингов пройдут во всех областных центрах Украины, а также в столице АР Крым и в городе Севастополе, а 22 марта митинг аналогичный митинг пройдет в Киеве у стен Кабинета министров Украины.