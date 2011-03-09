Азаров нашел 45 миллионов на «сельскую» вертолетную площадку

В селе Пекари Каневского района Черкасской области в рамках подготовки к Евро-2012 начато строительство вертолетной площадки с пассажирским терминалом на 50 пассажиров в час и подъездной дорогой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Стоимость строительства объекта составляет 96 млн. грн. и на сегодняшний день уже выделено 45 млн. грн.

Завершить строительные работы планируется в конце мая 2011 года.

В результате гости Евро-2012 смогут посетить Шевченковские места, экономя время на дорогу.