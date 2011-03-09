Молдова пожаловалась на Украину в ВТО

Молдова пожаловалась на Украину во Всемирную торговую организацию по поводу дискриминационных условий продажи молдавского коньяка на украинском рынке.

Как сообщается на сайте ВТО, соответствующий запрос на проведение консультаций с Украиной по этому вопросу Молдова подала третьего марта во Всемирную торговую организацию.

В частности, по мнению молдавской стороны, невыгодные условия для их продукции на украинском рынке устанавливает Закон Украины «О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки» с изменениями от 2008 года.

Вместе с тем, в Министерстве экономического развития и торговли Украины агентству УНИАН сообщили, что закон о ставках акцизной пошлины на алкогольные напитки утратил силу после вступление в действия Налогового кодекса Украины.

Напомним, что в середине февраля 2011 года Украина обратилась в ВТО с запросом на проведение консультации с Молдовой по поводу дискриминационного «экологического» сбора с украинских товаров за утилизацию пластиковых бутылок и упаковки «tetra-pack» (кроме молочной продукции), который не взимается с молдавской продукции.