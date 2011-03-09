Всемирный конгресс украинцев выступил с призывом к власти

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) призывает органы власти не закрывать школы с украинским языком обучения.

Об этом идет речь в заявлении ВКУ, переданном УНИАН.

“Всемирный конгресс украинцев выражает глубокую обеспокоенность в связи с угрозой закрытия в Луганской и Донецкой областях ряда учебных заведений с украинским языком обучения, в частности украинских школ №77 и №44 в Макеевке, №19 - в поселке городского типа Горняк, №3 - в Лисичанске, №15 - в Красном Луче, №111 и Украинского гуманитарного коллегиума в Донецке, о чем представлена информация в украинской прессе”, - сказано в документе.

В ВКУ отмечают, что, “мотивируя свои действия так называемой оптимизацией школьной сети, нехваткой финансирования и неукомплектованностью соответствующих школ учениками, властные структуры Украины планируют закрыть украинские школы в Луганской и Донецкой областях. Это лишит школьников права обучаться на государственном языке”.

“Всемирный конгресс украинцев призывает властные структуры Украины прекратить сокрушительный курс относительно украиноязычного образования в Луганской и Донецкой областях и действовать согласно со ст. 10 Конституции Украины, в которой предусмотрено, что государственным языком в Украине является украинский и что государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины”, – отметил президент ВКУ Евгений ЧОЛИЙ.