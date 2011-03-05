Из-за возгорания газа на нефтяной скважине пострадали шесть рабочих

Неподалёку от села Путятичи Городоцкого района Львовской области во время проведения ремонтных работ на скважине №12 Орховицкого нефтяного месторождения газопромышленного управления «Львовгазодобыча» произошло возгорание газа, в результате чего шесть рабочих пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, потерпевшие с ожогами разной степеней тяжести госпитализированы в ожоговое отделению 8-й клинической больницы г.Львова.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.