Из-за возгорания газа на нефтяной скважине пострадали шесть рабочих
16:50, 05 марта 2011Общество
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На месте работала оперативная группа МЧС
Неподалёку от села Путятичи Городоцкого района Львовской области во время проведения ремонтных работ на скважине №12 Орховицкого нефтяного месторождения газопромышленного управления «Львовгазодобыча» произошло возгорание газа, в результате чего шесть рабочих пострадали.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, потерпевшие с ожогами разной степеней тяжести госпитализированы в ожоговое отделению 8-й клинической больницы г.Львова.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.
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