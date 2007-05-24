Пискун уволил двух заместителей Генпрокурора
Очередные жертвы противостояния
Святослав ПИСКУН, освобожденный сегодня Президентом от должности генерального прокурора, отменил приказы генпрокурора о восстановлении Виктора ШЕМЧУКА в должности заместителя генерального прокурора Украины - прокурора Крыма и назначении Николая ГОЛОМШИ на должность заместителя генпрокурора.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
“Приказом генерального прокурора Украины Святослава ПИСКУНА отменены приказы о восстановлении в должности заместителя генерального прокурора Украины - прокурора АР Крым Виктора ШЕМЧУКА и назначении на должность заместителя генерального прокурора Украины Николая ГОЛОМШИ”, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в апреле В.ШЕМЧУК был восстановлен в должности прокурора Крыма решением Железнодорожного райсуда города Симферополя.
28 апреля С.ПИСКУН подписал приказ о восстановлении В.ШЕМЧУКА в должности прокурора автономии.
4 мая Президент освободил В.ШЕМЧУКА от должности Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым.
Сегодня В.ШЕМЧУК, согласно указу главы государства, назначен и.о. генпрокурора.