Луценко поддержал действия Бойко в отношении ”Укртатнафты”

Лидер Гражданского движения “Народная самооборона”, экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО позитивно оценивает намерения НАК "Нафтогаз Украины" возобновить государственный контроль в руководстве ЗАО "Укртатнафта" (г. Кременчуг, Полтавская обл.).

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

"Отношусь хорошо, мало того, много для этого сделал, потому что в свое время МВД в ходе своего расследования сделало все, чтобы вернуть значительный пакет акций, незаконно приватизированный определенными владельцами, именно Кременчугского НПЗ...", - сказал он, отвечая на вопрос: "Как Вы относитесь к возобновлению государственного контроля в руководстве Кременчугского НПЗ?".

При этом Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что "это - около 18% акций, которые в результате некоторых процедур должны перейти в собственность государства и, следовательно, дать возможность государству руководить этим предприятием".

"В данном случае необходимо находить баланс между интересами татарской стороны, безусловно, не забывая об украинских интересах", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

"Я за то, чтобы для начала были исправлены все незаконные действия по приватизации этого предприятия", - подытожил лидер “Народной самообороны”.

Как сообщал УНИАН, 22 мая министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что Министерство топлива и энергетики Украины будет добиваться возвращения в государственную собственность "спорного" пакета акций в размере 18% уставного фонда “Укртатнафты”. “Безусловно, акции будут возвращены, учитывая способ, каким они были приобретены”, - отметил Ю.БОЙКО.

Отметим, в апреле 2006 года Верховный Суд признал правомерной покупку 18,296% акций компании «Укртатнафта» компаниями SeaGroup International plc. (Сиэтл, США) и AmRuz Traiding AG (Швейцария)

В сентябре 2005 года Высший хозяйственный суд Украины признал незаконной продажу 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта» компаниям SeaGroup International plc. и AmRuz Traiding.

В июне 2005 года «Нафтогаз Украины» оспорил в Высшем хозяйственном суде продажу 18% акций «Укртатнафты».

На 23 мая 2007 года было назначено общее собрание акционеров "Укртатнафты", которое отменило правление компании.

“Нафтогаз Украины” заявил о незаконном срыве общего собрания акционеров ЗАО “Укртатнафта”, назначенного на 23 мая 2007 года, менеджментом компании.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

43,054% акций «Укртатнафты» принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 8,336% - компании AmRuz Traiding AG (Швейцария), которая, в свою очередь, контролируется «Татнефтью». SeaGroup International plc. владеет 9,96% акций «Укртатнафты». 1,2% владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».