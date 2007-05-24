Прогноз погоды на 25 - 29 мая

Завтра в Украине сохранится жаркая сухая погода. Как сообщает Украинский Гидрометцентр, лишь в западных областях и на крайнем юге страны местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°; днем 29-34°, в центральных областях местами до 36°, на побережье морей 22-27°. В Карпатах ночью 9-14°, днем 16-21°. На Закарпатье температура ночью 13-18°, днем 28-33° (в горах ночью 9-14°, днем 16-21°).

26 и 27 мая в Карпатах и Прикарпатском регионе будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°. На остальной территории сохранится жаркая погода с температурой ночью 15-20°; днем 28-33°, на юге и востоке местами 35-37°, на побережье морей 23-28°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. На Закарпатье кратковременный дождь, гроза, местами град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с; температура ночью 14-19°, днем 25-30° (в горах ночью 9-14°, днем 17-22°).

28 и 29 мая местами ожидается кратковременный дождь, гроза, лишь в восточной части 28 мая преимущественно без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем жара постепенно спадет на 3-5°. На Закарпатье кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19°, днем 24-29° (в горах ночью 9-14°, днем 15-20°).

25 мая в Киеве и области сохранится сухая жаркая погода с температурой в Киеве ночью 17-19°, днем 30-32°; по области ночью 14-19°, днем 29-34°. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

26 и 27 мая ожидается переменная облачность, отдельные грозовые дожди, лишь ночью 26 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

28 и 29 мая местами кратковременный дождь, гроза, лишь ночью 28 мая без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем жара постепенно спадет на 3-5°.