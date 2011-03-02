Выделен участок для строительства главной мечети Крыма

Городской совет Симферополя выделил религиозной организации «Духовное управление мусульман Крыма» (ДУМК) земельный участок площадью 2,7 га на улице Ялтинской, 22, в постоянное пользование для строительства главной мечети крымских мусульман и дал разрешение на разработку проекта бульвара на 0,4 га в том же районе.

Такое решение принято сегодня на внеочередной сессии горсовета, сообщили УНИАН в его пресс-центре.

«Депутаты решили предоставить религиозной организации право на разработку проекта землеустройства по отводу участка ориентировочной площадью 0,388 га в районе ул. Ялтинская, 22, для создания озелененной территории общего пользования - бульвара для дальнейшей передачи в аренду в установленном законом порядке», - говорится в пресс-релизе.

3 марта в Симферополе состоится торжественная закладка первого камня и памятной капсулы на месте строительства соборной мечети, сообщили со своей стороны пресс-службы меджлиса и Совета министров Крыма.

Как сообщалось, ДУМК сначала планировало построить главный храм крымских мусульман в симферопольском парке «Салгирка», позже согласилось на альтернативное предложение возвести мечеть по улице Ялтинской, 22, в районе объездной трассы.

Симферопольский горсовет в 2004 году согласовал ДУМК месторасположение участка в 2,7 га и выдал разрешение на разработку техдокументации по отводу земли в аренду. Однако позже отказал в землеотводе.

Депутаты в 2008 году рекомендовали мусульманам строить мечеть на участке в 2,7 га по улице Луговой, 6, и придали статус лесопарковой зоны земучастку по улице Ялтинской. Горсовет пояснял отказ выделить участок на Ялтинской его нахождением в охранной зоне водохранилища. После этого татары завезли на участок на Ялтинской камень-ракушечник.

Высший хозсуд Украины в январе 2011 года подтвердил право мусульман строить мечеть на Ялтинской.

Горсовет Симферополя на сессии 15 февраля, где присутствовал премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ, разрешил ДУМК разрабатывать проект землеустройства по отводу под мечеть участка в 2,7 га на Ялтинской.