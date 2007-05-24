Станик и Пшеничный прорвались в КС

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ предлагает на час прекратить работу ВР, чтобы народные депутаты имели возможность поехать в Конституционный Суд и на месте разобраться в сложившейся ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением он выступил сегодня во время пленарного заседания.

Кроме того, председатель ВР предложил депутатам принять постановление “против узурпации власти, которая осуществляется в последнее время”.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Шевченковский райсуд Киева запретил пускать уволенных Президентом судей КС Сюзанну СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО в помещение Конституционного Суда.

Сегодня утром, по данным некоторых СМИ, охрана Конституционного Суда усилена.

Между тем С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНЫЙ уже прошли в здание Конституционного суда.