Министр не считает нужным востанавливать смертную казнь
00:14, 02 марта 2011Общество
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"Пожизненное заключение - не менее жестко"
Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ считает нецелесообразным возобновлять в стране наказание в виде смертной казни.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на пресс-конференции в Киеве.
«С точки зрения потерпевшего - это правильно. С моей точки зрения пожизненное заключение - это не менее жесткое наказание, чем смертная казнь. Кроме того, с точки зрения гуманного общества, смертная казнь - не приемлема», - сказал А.МОГИЛЕВ.
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