Министр не считает нужным востанавливать смертную казнь

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ считает нецелесообразным возобновлять в стране наказание в виде смертной казни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на пресс-конференции в Киеве.

«С точки зрения потерпевшего - это правильно. С моей точки зрения пожизненное заключение - это не менее жесткое наказание, чем смертная казнь. Кроме того, с точки зрения гуманного общества, смертная казнь - не приемлема», - сказал А.МОГИЛЕВ.