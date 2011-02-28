По факту смерти новорожденного возбуждено дело против врачей

Прокуратура Ужгорода возбудила уголовное дело по факту смерти новорожденного из-за неподобающего исполнения врачами своих обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил прокурор Ужгорода Иван ШТЕФАНЮК.

Как говорится в его сообщении, прокуратурой города возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст. 367 и ч.2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины по факту служебной небрежности и неподобающего исполнения профессиональных обязанностей служебными лицами Ужгородского городского перинатального центра .

И.ШТЕФАНЮК уточнил, что 13 января 2011 года в прокуратуру Ужгорода обратился местный житель с заявлением о том, что его дочь рожала в перинатальном центре и новорожденный ребенок умер. «Семья роженицы обвинила в смерти ребенка врачей», - сообщил прокурор.

По его словам, на основании этого заявления работники прокуратуры немедленно выехали в Ужгородский перинатальный центр и изъяли все документы, которые касаются данного случая. Для дачи объяснений в прокуратуру были вызваны все причастные к этой ситуации работники Ужгородского роддома.

После проведения всех необходимых проверок, по данным прокуратуры, прокурор возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденного.

По словам И.ШТЕФАНЮКА, во время проверки выяснилось, что у 23-летней роженицы был зафиксирован диагноз «дистресс плода». При этом служебные лица Ужгородского городского перинатального центра, пренебрегая требованиями клинических протоколов по акушерской и гинекологической помощи, стали проводить обычные физиологичные роды вместо немедленного проведения кесарева сечения. Из-за осложнения при родах врачи осуществили оперативное вмешательство с помощью вакуумэкстрактора. По словам прокурора, в результате таких действий врачей ребенок получил черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в головной мозг, в результате чего умер.