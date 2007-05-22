Президент принял участие в заседании Совета Украинского казачества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Каневе принял участие в Совете Украинского казачества.

Как сообщает пресс-служба главы государства, выступая во время заседания, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что «казацкая идея имеет значительный потенциал для консолидации Украинской нации». Он также отметил важную роль, которую должны играть общественные казацкие организации в возрождении национального наследия Украинского народа.

В свою очередь, руководители казацких организаций высоко оценили подписанный Президентом Украины 4 мая с.г. по результатам двухлетней работы Совета Указ о «О мерах по поддержке развития Украинского казачества». Этим указом предусмотрено участие казацких общественных организаций в мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка и государственной границы, спасательных, других специальных мероприятиях; участие в реализации историко-культурных проектов, в первую очередь связанных с историей Украинского казачества и событий казацких времен. Отдельным направлением определено участие казачества в патриотически-воспитательной работе с молодежью, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также реализация мероприятий, направленных на преодоление детской беспризорности и безнадзорности.

Глава государства сосредоточил внимание участников собрания на четком соблюдении принципиальных положений этого Указа.

Руководители казацких организаций также заявили о готовности приложить усилия для возрождения и развития исторических, патриотических, культурных традиций Украинского казачества, а также выразили поддержку Президенту Украины В.ЮЩЕНКО в осуществлении им курса на демократизацию общества и европейский выбор государства.