Черновецкий предлагает поделиться с Поповым опытом

06:09, 25 февраля 2011
Общество
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"К чему нам эти театры?.."

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что готов поделиться с нынешним главой Киевской городской государственной администрации Александром ПОПОВЫМ опытом по наполнению бюджета города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал на заседании Киевсовета после длительного обсуждения и принятия изменений в бюджет города, связанных с выплатами зарплат и надбавок работникам социальной сферы, в частности учителям, медикам.

«Я бы полагал, что правильнее было бы анализировать положительный опыт работы прошлой администрации. Потому что положительный опыт был, были не только ошибки. В частности, можно было бы изучить опыт по увеличению дохода бюджета», - сказал мэр столицы.

Как пример он привел затраты на профтехучилища, которые, по его словам, «съедают из бюджета 200 млн. грн.».

«Вообще не свойственна такая деятельность. Чего мы их кормим? Я обращался к Кабинету министров, чтобы забрали на баланс», - подчеркнул мэр.

Кроме того, продолжил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, «к чему нам эти театры, когда нам учителей кормить нечем, врачей? Какое они отношение имеют к Киеву? Музеи…».

Возвращаясь к теме муниципальных надбавок, на которые необходимо было найти в бюджете 600 млн. грн., Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что эту сумму можно было бы найти, но «нужно обратиться за советом».

При этом никаких пояснений мэр не дал.

 

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