Журналиста Климентьева ищут аэрокосмическое агентство и NASA

В поисках исчезнувшего журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА работникам правоохранительных органов помогают Национальное аэрокосмическое агентство Украина и Национальное космическое агентство США (NASA).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сказал журналистам заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК.

«Работа сейчас проводится даже с привлечением Национального аэрокосмического агентства Украины... И, как бы ни было смешно, но нам в этом помогает даже Американское национальное космическое агентство (NASA)», - отметил он.

По его словам, космическая техника помогает «найти определенные транспортные средства».

В.ФАРИННИК отметил, что в ходе поисков В.КЛИМЕНТЬЕВА правоохранительные органы исследовали значительное количество неопознанных тел и опросили около 10 тысяч человек. По его словам, на сегодняшний день по делу разрабатывается четыре версии.

Заместитель министра подчеркнул, что круг людей, которые могут быть причастными к этому делу, продолжает сужаться, и скоро могут быть определены подозреваемые.

«Та работа, которую мы ведем, позволяет нам говорить, что со временем, не хочу говорить когда, но мы уже видим, на кого выходим. Нам только необходимо получить те данные, которые позволят объявить, что этот человек разыскивается как подозреваемый в совершении преступления в отношении КЛИМЕНТЬЕВА», - сказал В.ФАРИННИК

Как сообщал УНИАН, главный редактор газеты «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЕВ исчез в августе 2010 года. Установлено, что 11 августа он выехал из дому с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении. Дзержинський райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однако министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ заявил, что найденный телефон не принадлежит исчезнувшему, его собственностью является только сим-карта.

20 января в 2011 г. В.ФАРИННИК сообщил, что милиция объявила в розыск человека, который был вместе с харьковским журналистом В.КЛИМЕНТЬЕВЫМ в день его исчезновения.