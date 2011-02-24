Тайным голосованием определены лауреаты премии им. Леси Украинки

23 февраля стали известны имена лауреатов Премии Кабинета министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества за 2010 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА.

Как отмечается, победители были определены тайным голосованием на заседании Комитета по присуждению премии, который возглавляет вице-премьер-министр Украины В.ТИХОНОВ. Он проинформировал, что на получение Премии Кабинета министров Украины им. Лесе Украинки было подано более 40 произведений, 23 из которых – номинация «Литературные произведения для детей и юношества», 14 – номинация «Художественное оформление книг для детей и юношества», 3 – номинация «Театральные представления для детей и юношества», 1 – номинация «Кинопроизведения для детей и юношества».

По результатам тайного голосования, комитет принял решение выдвинуть на получение Премии Марию ПОНОМАРЕНКО (Мария ГРИГОРЕНКО), автора произведений «Жайвір», «Сонячна країна – моя Україна», «Усміхнений сонях» в номинации «Литературные произведения для детей и юношества». В номинации «Художественное оформление книг для детей и юношества» победила Марина ПУЗЫРЕНКО с книгой «Лускунчик”. Творческая группа Ривненского академического областного театра кукол со спектаклем «Лісова пісня» (по мотивам драмы-феерии Леси Украинки) стала победителем в номинации «Театральные представления для детей и юношества». В номинации «Кинопроизведения для детей и юношества» выдвинута на получение премии режиссер Оксана КАРПУС (Украинская студия анимационных фильмов, г. Киев) за анимационный фильм «Театральный роман».

В.ТИХОНОВ на заседании комитета отметил необходимость проводить более широкую информационную кампанию относительно Премии Кабинета министров Украины им. Леси Украинки, чтобы участие в ней могли принимать как можно больше украинских авторов, тем самым усиливать конкуренцию.

«Литературные произведения, театральные представления и кинофильмы для детей являются жизненно необходимой составляющей формирования мировоззрения будущего поколения украинцев. Они углубляют знания ребенка, формируют общую и эстетическую культуру», - сказал вице-премьер.

Напомним, литературная премия имени Леси Украинки была учреждена Советом Министров УССР в 1970 году. Премия присуждается в четырех номинациях в размере 10 тыс. гривень за счет средств, предусмотренных Госкомтелерадио на эти цели в государственном бюджете.