Донецкий архиепископ готов силой защищать храмы Киевского Патриархата

Архиепископ Донецкий и Мариупольский Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата СЕРГИЙ заявляет о готовности силой защищать храмы патриархата.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке, комментируя попытки неизвестных лиц посягнуть на храмы патриархата с целью их перевода под юрисдикцию Московского Патриархата.

«Однозначно – мы свои святыни не отдадим. Если нужно будет прибегнуть к силовым методам, обязательно к этому придем», - сказал архиепископ СЕРГИЙ. При этом он добавил, что уверен: попытки захвата приходов Киевского Патриархата носят не церковный, а политический характер.

Он напомнил, что в декабре 2010 года в селе Каменка Тельмановского района Донецкой области неизвестными людьми была предпринята попытка «рейдерского захвата» храма Святого Вознесения, который принадлежит Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП).

«В конце ноября – начале декабря 2010 года в село стали приезжать неизвестные люди, ходить по домам и убеждать жителей не ходить в «украинскую церковь», потому что она «безблагодатная, неканоническая, никакой духовной силы у нее нет», а все таинства и обряды, совершенные в «украинском храме», являются недействительными», - рассказал архиепископ.

По его словам, 6 декабря 2010 года неизвестные люди организовали в селе Каменка собрание, «чтобы перевести храм под омофор, под юрисдикцию Московского Патриархата». Архиепископ СЕРГИЙ подчеркнул, что собрание охранялось молодыми мужчинами крепкого телосложения, которые, применяя силу, не пропускали для участия в собрании представителей Киевского Патриархата.

«На следующий день на храме неизвестные навесили чужой замок, и настоятель храма отец ХРИСТОФОР не смог провести богослужение», - констатировал архиепископ СЕРГИЙ.

Он с сожалением отметил, что направил десятки писем и обращений Президенту Украины, руководству СБУ, МВД, прокуратуры, Донецкой облгосадминистрации, а также народным депутатам с просьбой пресечь беззаконие, «но никто не помог».

«МВД ответило, что никакой попытки захвата храма не было, физических противодействий не было…», - отметил СЕРГИЙ.

Он также напомнил, что уже в 2011 году, перед Рождеством, не получив никакой поддержки от органов власти, вынужден был заявить общественности, что если юридическим способом не сможет доказать справедливость и защитить паству, и представители Московского Патриархата переступят порог украинской церкви, совершит около храма акт самосожжения. «И они отступили, побоялись», - указал СЕРГИЙ.

«Но вопрос о нашем храме муссируется по районам и по сегодняшний день, мотивируя тем, что Украинскую церковь не признает Российская церковь, Президент Украины ходит в церковь Московского Патриархата, значит, и все должны в нее ходить», - сказал СЕРГИЙ.

Он отметил, что до 1996 года на месте нынешнего храма Святого Вознесения в с. Каменке стояли «только четыре стены, поросшие травой», в которых ранее местный колхоз хранил удобрения, химикаты и горюче-смазочные материалы. По просьбам верующих в селе была зарегистрирована община Киевского Патриархата, а Донецкая облгосадминистрация выдала разрешение о передаче руин храма под юрисдикцию УПЦ КП.

«За 15 лет мы восстановили и отремонтировали эту церковь, поставили купола, колокольню, открыли воскресную школу. Но представители Московского Патриархата решили «прийти на готовое» и забрать эту церковь», - сказал архиепископ.

Он продолжил, что в январе 2011 года от имени некой жительницы села Каменка в Донецкий окружной административный суд был подан иск с просьбой отменить распоряжение председателя облгосадминистрации №64 от 9 февраля 1996 года о передаче храма Святого Вознесения Киевскому Патриархату и передать храм Московскому Патриархату. 15 февраля 2011 года Донецкий окружной административный суд данный иск удовлетворил.

Участвовавший в пресс-конференции адвокат Владислав СЕРГИЕНКО, представляющий интересы Киевского Патриархата, обратил внимание журналистов, что при подготовке судебного процесса были допущены грубые нарушения.

«Во-первых, иск не был подписан непосредственно истцом. Во-вторых, иск был подан от имени лица, чьи права, интересы и свободы не были нарушены принятием распоряжения облгосадминистрации. В третьих – были пропущены абсолютно все сроки подачи искового заявления…», - указал адвокат.

Он отметил, что на данное решение суда Киевский Патриархат подаст апелляцию. «Если ее не удовлетворят, дойдем до кассационной инстанции. Если и она не поможет, будет обращаться в Европейский суд по правам человека», - заверил В.СЕРГИЕНКО.

Архиепископ СЕРГИЙ еще раз подчеркнул, что свои святыни епархия не отдаст. «Ко мне обращаются различные организации, силовые структуры, которые хотят защитить силой нашу церковь. Потому что, если мы проиграем эти суды, в любом случае будут попытки завладеть нашим имуществом», - сказал он.

При этом он добавил, что его усилия по сохранению имущества Киевского Патриархата поддерживают зарубежные священнослужители. «Мне звонят десятки священнослужителей из-за рубежа – США, Германии, Японии, Австралии, и говорят: «Владыка, мы будем вас всячески поддерживать, ни в коем случае не сдавайте позиции, защищайте свою церковь верой и правдой», - сказал СЕРГИЙ.

Он передал присутствовавшей на пресс-конференции начальнику Главного управления взаимодействия с общественностью и по делам национальностей и религий Донецкой облгосадминистрации Ольге МАШТАКОВОЙ заявление духовенства и верующих Донецкой епархии УПЦ КП с просьбой довести его до сведения председателя облгосадминистрации Анатолия БЛИЗНЮКА.

В заявлении представители Киевского Патриархата призывают донецкую власть и суд «остановить давление на нашу церковь, относиться ко всем конфессиям одинаково, в соответствии с законом».

«Мы же не захватываем храмы Московского Патриархата. А нам остается только сражаться, вести борьбу и молиться», - заключил архиепископ СЕРГИЙ.