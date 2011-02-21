В милиции молчат о задержании подозреваемого в нападении на Чижмаря

В милиции пока официально не комментируют заявление председателя Киевской облгосадминистрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА о задержании подозреваемого в совершении нападения на заместителя губернатора столичной области Юрия ЧИЖМАРЯ.

Как заявил УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области Николай ЖУКОВИЧ: «Я не подтверждаю и не опровергаю эту информацию».

Как сообщал УНИАН, 16 февраля около 23.30 во дворе дома по улице Антоновича в Киеве к Ю.ЧИЖМАРЮ подошел неизвестный и плеснул ему в лицо кислоту.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 121, ст. 15 Уголовного кодекса Украины).

Председатель Киевской ОГА А.ПРИСЯЖНЮК заявил "Газете по-киевски" (№34 от 21 февраля 2011 года), что правоохранители задержали человека, который облил кислотой Ю.ЧИЖМАРЯ.