В милиции молчат о задержании подозреваемого в нападении на Чижмаря
11:36, 21 февраля 2011Общество
2163
Не подтверждают и не опровергают
|Юрий Чижмарь
Как заявил УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области Николай ЖУКОВИЧ: «Я не подтверждаю и не опровергаю эту информацию».
Как сообщал УНИАН, 16 февраля около 23.30 во дворе дома по улице Антоновича в Киеве к Ю.ЧИЖМАРЮ подошел неизвестный и плеснул ему в лицо кислоту.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 121, ст. 15 Уголовного кодекса Украины).
Председатель Киевской ОГА А.ПРИСЯЖНЮК заявил "Газете по-киевски" (№34 от 21 февраля 2011 года), что правоохранители задержали человека, который облил кислотой Ю.ЧИЖМАРЯ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter