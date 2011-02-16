Будет ли памятник Мазепе в Полтаве?

Политическая партия «Наша Украина» призывает украинцев подписать открытое письмо к общине и к властям города Полтавы по поводу установки памятника гетману Ивану Мазепе.

Текст письма размещен на официальном сайте партии.

«Мы обращаемся к украинской интеллигенции, ко всем украинским патриотам, где бы они ни родились и ни жили, - не быть безразличными манкуртами и поддержать инициативу по установке памятника национальному герою Украины, равному по своему значению Джорджу Вашингтону, Симону Боливару или Богдану Хмельницкому», - отмечают в партии.

В письме подчеркивается важная роль И.Мазепы в борьбе за украинскую независимость. Авторы письма убеждены, что украинцы не имеют никаких оснований считать изменником государственного деятеля, который пытался освободить свой народ от социального и национального порабощения.

«В истории многих народов лидеры, отважившиеся на такой шаг, являются самыми уважаемыми национальными героями. Их именами названные города-столицы, даже сами государства: Джордж Вашингтон, первый президент Соединенных Штатов Америки, который «предал» Великобританию, возглавив армию колонистов в войне за независимость в Северной Америке; Симон Боливар, руководитель борьбы народов Южной Америки (Венесуэлы, Колумбии, Перу) за независимость от испанского господства. В конечном итоге, и Богдан Хмельницкий, который возглавил Освободительную войну украинского народа 1648-1654 годов, тоже «предал» Речь Посполиту...», - отмечают в «Нашей Украине».

«Убеждены, что Иван Степанович Мазепа – настоящий, а не искаженный имперской историей обид, – влиятельный политик, военный стратег, настоящий борец за свободу украинской нации – заслуживает на увековечение его памяти именно в Полтаве. Этим самым мы докажем, что не являемся манкуртами и чужестранцами для этой страны, докажем возможность быть благодарными потомками славных прадедов великих», - отмечается в письме.

Авторы письма отметили, что памятник уже изготовлен на творчески-производственном объединении «Художник» в городе Киеве.

«Уважаемые полтавчане! Сейчас от вас будет зависеть, будет ли установлен в Полтаве памятник Гетману Украины Ивану Мазепе – настоящему народному герою Украины, который является примером настоящего, действенного патриотизма и гражданской мудрости, человеку несокрушимого духа и стратегического мышления, которого так часто недоставало украинским власть предержащим», - говорится в письме.

Поддержать это обращение своими подписями можно здесь.

Письмо уже подписали известные политики, выдающиеся деятели культуры. Среди них Президент Украины (2005-2010) Виктор ЮЩЕНКО, председатель Политсовета политической партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, экс-министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН и другие представители партии, в том числе народные депутаты.

Кроме того, обращение подписали Герой Украины, народный артист Украины Анатолий ПАЛАМАРЕНКО, писательница Оксана ЗАБУЖКО, лауреат премии им. Васыля Стуса Василий ОВСИЕНКО, писатель, политический деятель, лауреат Шевченковской премии Василий ШКЛЯР, поэт, издатель, директор издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Иван МАЛКОВИЧ, лауреат национальной премии Украины им. Т.Шевченко, украинская писательница Мария МАТИОС, лидер группы «Плач Єремії», заслуженный артист Украины Тарас ЧУБАЙ, президент международного кинофестиваля «Молодість», директор Украинского кинофонда Андрей ХАЛПАХЧИ.