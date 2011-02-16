В IV квартале ВВП в Европе вырос

По предварительным данным, в IV квартале 2010 года ВВП вырос в еврозоне на 0,3% по сравнению с III кварталом 2010 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) - на 0,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с четвертым кварталом 2009 года, ВВП в четвертом квартале 2010 года вырос на 2,0% в зоне евро и на 2,1% в ЕС-27.

В целом, за 2010 год, по предварительным данным, ВВП вырос на 1,7% в зоне евро и в ЕС-27 по сравнению с 2009 годом.

В третьем квартале 2010 года ВВП вырос в еврозоне на 0,3%, в ЕС-27 - на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

До 1 января 2011 года в зону евро входили 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Словакия, Кипр и Мальта.