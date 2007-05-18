Бизнесмену, чьи киллеры по ошибке расстреляли депутата, дали пожизненное

Апелляционный суд Крыма приговорил к пожизненному заключению - высшей мере наказания, предусмотренной Уголовным кодексом Украины, 40-летнего запорожского предпринимателя, который организовал покушение на убийство своего компаньона по бизнесу. Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

"Преступник три раза покушался на бизнесмена, который - словно родился в рубашке - оказался недосягаем для "киллеров", нанятых конкурентом", - рассказали в прокуратуре. В первый раз не дала должного "эффекта" прикрепленная убийцами к автомобилю "объекта мщения" граната. Она повредила машину, но не причинила вреда пассажирам. Вторая попытка привела к трагическому результату - по ошибке был убит депутат Запорожского городского совета, который остановился в ялтинском доме бизнесмена. В третий раз - пытаясь осуществить преступный умысел, один из киллеров прикреплял к машине гранату и погиб от взрыва в результате неосторожности.

Как сообщалось, 10 июня 2006 года в Ялте (Крым) на глазах у своей 13-летней дочери был расстрелян депутат фракции "Блока Юлии Тимошенко" Запорожского горсовета Виктор Савкин. Через три дня правоохранители задержали заказчика убийства "по ошибке". "Киллеров" - жителей Запорожской области, 29-ти и 38-ми лет - арестовали 12 августа 2006 года.

Собранные прокуратурой Крыма доказательства вины обвиняемых полностью подтвердились в суде. Учитывая обстоятельства совершения преступления, Апелляционный суд Крыма осудил организатора убийства к пожизненному заключению. "Киллерам" назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.