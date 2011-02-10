На причастность ко взрывам в Макеевке милиция проверила 7 тысяч человек

На причастность к совершению 20 января двух взрывов в Макеевке Донецкой области милиция уже проверила около 7 тысяч человек.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественнотью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Среди проверенных - лица, находящиеся под административным надзором, психически больные, ранее судимые, имеющие отсрочку исполнения приговора, а также те, кто содержится сейчас в условиях ИВС и СИЗО. Также среди проверенных - 1,8 тыс. сотрудников, которые имеют допуск к работе со взрывчатыми веществами.

За полмесяца офицерами разрешительной службы ГУМВД проведена инвентаризация на 118 объектах, которые имеют дело со взрывчатыми материалами. До устранения выявленных недостатков была приостановлена деятельность 34 таких объектов.

Также в рамках этого уголовного дела милицией проводится работа по выявлению незаконно хранящегося оружия у граждан.

Как сообщал УНИАН, ранним утром 20 января в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и у центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке». В письме также были указаны механизм и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки прогремят еще 5 взрывов.

По фактам взрывов в Макеевке Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области возбудило уголовное дело и разыскивает двух мужчин.