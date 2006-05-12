Украина рассчитывает заработать в Афганистане

Украина намерена принять участие в строительстве энергетических объектов в Афганистане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства топлива и энергетики, соответствующие вопросы обсуждались в ходе рабочего визита 10 мая украинской делегации во главе с первым заместителем министра топлива и энергетики Украины Юрием ПРОДАНОМ в Исламскую Республику Афганистан (ИРА).

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями относительно перспектив участия Украины в строительстве, реабилитации и реконструкции гидроэлектростанций, линий электропередач и подстанций в Афганистане. „После изучения предоставленной информации по проектам в электроэнергетике украинская сторона подготовит свои предложения относительно участия в них украинских компаний”, - отметил Ю.ПРОДАН.

Как отмечается в сообщении, украинская делегация провела встречи с министром энергетики и водоснабжения ИРА Измаилом ХАНОМ, министром горной промышленности и природных ресурсов ИРА Мухаммедом Ибрагимом АДЕЛЕ и руководством Афганской торговой палаты при Министерстве торговли Афганистана.

В ходе встреч стороны обсудили также приоритетные направления сотрудничества в нефтегазовой и электроэнергетической отраслях. Афганская сторона согласилась предоставить в ближайшее время информацию об условиях участия украинских компаний в разработке нефтяных и газовых месторождений на своей территории. Обсуждался вопрос участия Украины в строительстве газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении диалога Украина –Афганистан в энергетической сфере в рамках бизнес-форума, который запланировано провести во II половине 2006 года во время визита Президента Афганистана Хамита КАРЗАЯ в Украину.