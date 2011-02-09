Лавринович: нет предпосылок для принятия Избирательного кодекса

На сегодняшний день в Украине нет предпосылок для принятия Избирательного кодекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом министр юстиции, председатель рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства о выборах при Президенте Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил в интервью газете «Голос Украины», номер которой выйдет из печати 9 февраля 2011 года.

«Сейчас среди части юристов пошла дань моде в плане того, чтобы везде были кодексы, не вникая при этом в суть самого понятия «кодификация». Нормы кодифицируются, если есть общественные отношения, которые имеют общие корни и их нужно разбить по отдельным специальным частям. На данный момент, сегодня в Украине нет предпосылок для того, что бы мы могли это делать», - отметил министр.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, одним из аргументов, который выдвигается в интересах принятия Избирательного кодекса, является требование стабилизировать избирательное законодательство в Украине. При этом он критически высказался относительно попыток стабилизировать избирательное законодательство через принятие соответствующего кодекса.

«Механизм изменения кодексов и законов – тождественны. Для тех, кто считает, что кодекс — это стабильнее, чем закон, я бы посоветовал посмотреть, сколько изменений внесено в Кодекс об административных правонарушениях за 20 лет — больше чем в какой-либо действующий закон», - отметил он.

Вместе с тем, министр юстиции не возражал против идеи кодификации избирательного законодательства в Украине в будущем. В случае необходимости, по его словам, основой для кодификации избирательного законодательства может стать ряд изменений, которые сегодня нарабатываются рабочей группой по вопросам совершенствования законодательства о выборах при Президенте Украины. На сегодняшний день перед членами этой группы поставлена задача разработать качественный документ, который бы устранил пробелы и проблемные вопросы в законах о выборах.

В то же время, отметил министр юстиции, ни в одной стране Европейского Союза, так же как и в Соединенных Штатах Америки и Канаде, Избирательного кодекса не существует.