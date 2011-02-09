Американских школьников расстреляли из Калашникова

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес застрелены трое подростков, в том числе двое американских школьников, сообщает Associated Press.

На подростков напали на одном из местных авторынков, куда они пришли, чтобы посмотреть на автомобили. По сообщениям мексиканских полицейских, на месте преступления было найдено 60 гильз от автоматического оружия. Как добавляет CNN, подростков расстреляли из автоматов Калашникова.

Свидетелей убийства найти пока не удалось. Мотивы преступления также пока не установлены.

AP не уточняет, были ли убитые школьники из США американскими гражданами. В Эль-Пасо (Техас) учатся или работают множество мексиканцев из соседнего Сьюдад-Хуареса, который расположен на противоположном берегу реки Рио-Гранде. По данным CNN, родители одного из подростков подтвердили, что их сын, как родившийся на американской территории, был гражданином США.

Сьюдад-Хуарес занимает первое место в Мексике по числу убийств и считается одним из самых опасных городов мира, замечает Лента.ру. Город расположен на самой границе Мексики и США и поэтому играет важнейшую роль в наркотрафике. Как следствие, в большинстве случаев убийства и другие тяжкие преступления связаны с криминальными разборками между наркокартелями.