На базе Харьковского университета будет украинско-российская лаборатория

На базе Харьковского национального университета им. Каразина будет создана первая украинско-российская лаборатория общих исследований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Генеральный консул Российской Федерации в Харькове Всеволод ФИЛИПП.

По его словам, Харьковская область имеет большой научный потенциал, который является предпосылкой широкого сотрудничества, в частности, с соседней Белгородской областью.

«Для нас очень важно сотрудничество в сфере общих исследований, которое ведется на базе высших учебных заведений двух областей», - сказал В.ФИЛИПП.

По его словам, сейчас «ведется работа над созданием украинско-российских лабораторий в отрасли общих исследований в сфере нанотехнологий, охраны окружающей среды, медицины, а также в сфере масс-медиа».

Дипломат сообщил, что первая общая лаборатория будет создана на базе двух вузов: Белгородского государственного университета и Харьковского национального университета имени Каразина.