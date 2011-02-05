В Киеве «на горячем» поймали судью

В Киеве 4 февраля в результате проведенных следственным управлением столичной прокуратуры и Главным управлением СБУ в г. Киеве совместных следственно-оперативных мероприятий «на горячем» была задержана судья одного из районных судей столицы, которая получила взятку в размере 1 тыс. дол. от подсудимого за вынесение в отношении него приговора, не связанного с лишением свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в отношении судьи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки служебным лицом, занимающем ответственное положение), совершение которого карается лишениям свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Проводятся следственные действия.

Судье избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.