Шесть школьниц госпитализированы в Ялте

Шесть учениц 7-го класса школы южнобережного поселка Симеиз в Крыму госпитализированы сегодня в ялтинскую больницу после проведения туберкулиновой пробы (реакция манту).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба мэрии Ялты.

4 февраля в симеизской врачебной амбулатории пробу манту сделали 34 детям, в том числе двум годовалым.

«После проведения туберкулиновой пробы у семи учениц седьмого класса по возвращении на урок ухудшилось самочувствие - началось головокружение, боли в животе», - говорится в пресс-релизе.

Шестерых девочек на карете «скорой помощи» доставили в больницу. Отец еще одной девочки - врач - отказался от госпитализации дочки, мотивировав это тем, что таким образом ее организм отреагировал на туберкулиновую пробу, опасности для жизни и здоровья ребенка нет.

По данным мэрии Ялты, реакция манту была проведена туберкулином производства города Красное Село (Санкт-Петербург, Россия), изготовленным в июне прошлого года. Его срок годности - июль 2011 года.

Детям поставлен предварительный диагноз - аллергическая реакция на введение туберкулина. Состояние госпитализированных оценивается медиками как «относительно удовлетворительное, стабильно компенсированное». Школьницы находятся под наблюдением врачей и получают симптоматическую терапию.

«Проведена консультация главного фтизиатра Крыма, который подтвердил заключение ялтинских специалистов о том, что это - индивидуальная реакция детей на пробу манту», - сообщила ялтинская мэрия.

По ее данным, родители школьников знали о планируемом проведении туберкулиновой пробы и были не против. Детей перед манту осмотрел врач. Вакцинацию провела медсестра, которая имеет выданный Ялтинским тубдиспансером допуск к туберкулинодиагностике.

*** Туберкулиновая проба (реакция манту) представляет собой кожную пробу, направленную на выявление специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует о наличии напряженного иммунитета, то есть, организм активно взаимодействует с возбудителем. Реакция манту - это своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция.