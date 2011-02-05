Ликвидатор вместе с предприятием продал городскую школу

Прокуратурой города Сумы в суд с обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении ликвидатора государственного коммунального предприятия «Производственно-жилищное ремонтно-эксплуатационное управление-6», который продал помещение школы.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации начальника следственного отдела прокуратуры Сумской области Игоря СИДОРЕНКО, должностное лицо обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжелые последствия) и ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины.

Досудебным следствием установлено, что ликвидатор, злоупотребляя своим служебным положением, включил в ликвидационную массу и реализовал здание по улице Новогодней, что в областном центре, которое никогда не находилась в полном хозяйственном ведении предприятия-банкрота, а в действительности использовалось и было на учете в управлении образования и науки Сумского городского совета как здание школы. Таким образом злоумышленник нанес территориальной общине г. Сумы ущерб в размере свыше 207 тыс. грн.

В отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Наложен арест на имущество обвиняемого в размере 2,3 млн. грн., в том числе изъяты материальные ценности на сумму почти 10 тыс. грн.