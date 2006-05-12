Начинается Форум молодежи города Киева

12-00 - Состоится Форум молодежи города Киева. На Форуме при участии Киевского городского председателя Леонида Черновецкого будут обсуждаться вопросы эффективности муниципальной политики в сфере семьи, молодежи и спорта. В работе Форума примут участие - Киевский городской председатель Леонид Черновецкий, заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь Довгий, представители Секретариата Президента Украины, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, депутаты разных уровней («Украинский Дом», ул. Крещатик, 2, большой зал). Регистрация для представителей СМИ с 11-00 по редакционным удостоверениям. Телефон: 288-59-08.