Черновецкому можно звонить напрямую и ночью

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ представил исполняющих обязанности заместителя председателя КГГА по предпринимательству Людмилу ДЕНИСЮК и исполняющего обязанности заместителя председателя КГГА по вопросам промышленности Сергея ЗИМИНА (депутат Киевсовета от фракции СПУ).

Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось во время торжественного вручения отличий Киевского городского совета крупнейшим налогоплательщикам в бюджет Киева, которое состоялось в мэрии.

Во время своего выступления, обращаясь к предпринимателям, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ высказал пожелание, чтобы они подружились с контролирующими органами, и выразил готовность принимать от них любую информацию по вопросам ведения бизнеса. «Я готов получать от вас информацию даже ночью. Я не дам вас в обиду. Таким образом мы решим проблему коррупции. Вы будете обращаться ко мне напрямую… И проблему «наездов» и чего-угодно еще», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он сообщил, что киевляне должны знать поименно всех присутствующих в зале предпринимателей, для чего имена руководителей компаний, которые являются самыми крупными налогоплательщиками, были опубликованы в ряде городских газет.

Обращаясь к присутствующим, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сказал, что у него к ним нет никаких просьб, но есть одно единственное воззвание: «Переверните мир, покажите силу. Люди в Киеве только благодаря вам могут жить лучше и иметь такие социальные гарантии, которые не существуют ни в одной другой стране».

«Я вам очень признателен за все, и впредь КГГА будет настроена на позитив с вами», - пообещал мэр Киева.