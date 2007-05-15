Рабочая группа подготовила на завтра встречу Ющенко и Януковича

Заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК заявляет, что рабочая группа подготовила пакет документов для завтрашней презентации Президенту Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам по окончании заседания рабочей группы по подготовке документов, необходимых для проведения внеочередных парламентских выборов.

И.ВАСЮНИК добавил, что каждый законопроект подготовлен в форме согласованных позиций, а также список разногласий.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил, что после консультаций Президента и премьера будет определен дальнейший график рабочей группы, а также график принятия решений.

И.ВАСЮНИК также отметил, что дата выборов может быть определена после принятия соответствующих постановлений парламента, а также путем внесения изменений в указ Президента о назначении досрочных выборов.

Отвечая на вопрос журналистов, И.ВАСЮНИК сказал, что вопрос включения в состав рабочей группы председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА будет рассмотрен на встрече Президента и премьера.

Кроме этого, отвечая на вопрос, есть ли договоренность с представителями Партии регионов относительно голосования наработанных законопроектов без участия фракций СПУ и КПУ, И.ВАСЮНИК сказал, что еще раньше Секретариат Президента выразил свою позицию, которая сводится к тому, что и государству, и политическим силам выгодно, чтобы все необходимые решения принимались на консенсусной основе.