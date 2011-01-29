Сегодня в Тернополе участники группы «С.К.А.Й» будут читать для детей сказки о пластунах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в местной организации Национальной скаутской организации Украины «Пласт», таким образом пластуны решили презентовать две новых книги «Тайна казацкой сабли» писательницы Зирки МЕНЗАТЮК и «Пакостная книжка маленького волка» англичанина Иана ВАЙБРОУ. В сюжетах книг речь идет о пластунах, которые помогают главным героям, поэтому «Пласт» приобщился к их презентации.

Кроме участников группы «С.К.А.Й.» на презентацию приедет З.МЕНЗАТЮК и представитель «Издательства Старого Льва».

Пластуны планируют провести такую самобытную презентацию с чтением произведений известными людьми во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах. Впоследствии аналогичные мероприятия пройдут и в других городах Украины, в которых действует «Пласт».