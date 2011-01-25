В аэропорту "Харьков" приняты меры для повышения безопасности

В Международном аэропорту «Харьков» приняты меры для повышения безопасности пассажиров.

Как сообщили УНИАН в администрации аэропорта, это сделано в связи с терактами в российском аэропорту «Домодедово».

По информации заместителя генерального директора по авиационной безопасности ООО «Нью Системс АМ» (оператора аэропорта) Сергея МАКОЦЕБЫ, на исполнение указания заместителя министра транспорта - председателя Госавиаадминистрации в аэропорту «Харьков» введено повышенное состояние угрозы, согласно которому выполняется комплекс дополнительных мер по повышению безопасности пассажиров, воздушных судов, объектов аэропорта.

Упомянутые действия введены аэропортом совместно с правоохранительными органами.

В частности, в аэропорту усилено патрулирование аэровокзалов и охрана воздушных судов, радионавигационных объектах аэропорта, а также ограничен доступ посторонних к аэровокзалам.

Кроме того, проводится проверка документов, подтверждающих личность посетителя аэровокзала, усилена интенсивность контроля безопасности пассажиров, членов экипажей, их ручной клади, багажа и груза, отправляемого из аэропорта. Осуществляется также комплекс специальных организационно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности пассажиров.