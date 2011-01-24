Правоохранители задержали экс-спикера ВР Крыма Гриценко
17:06, 24 января 2011Общество
3911 0
По подозрению в махинациях с землей
|Анатолий ГРИЦЕНКО
Об этом УНИАН сообщил источник в крымском парламенте, близкий к Партии регионов.
Однако собеседник агентства не смог назвать дату задержания и силовиков, которые участвовали в этой операции.
Вместе с тем в Генеральной прокуратуре УНИАН сообщили, что уголовное дело относительно А.ГРИЦЕНКО возбуждено по ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
По данным пресс-службы ГПУ, уголовное дело было возбуждено 21 января, а сегодня А.ГРИЦЕНКО был взят под стражу.
А.ГРИЦЕНКО был спикером ВР Крыма с мая 2006 года по март 2010 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter