Правоохранители задержали экс-спикера ВР Крыма Гриценко

Правоохранители задержали бывшего председателя Верховной Рады Крыма, депутата крымского парламента из фракции Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО по подозрению в причастности к махинациям с земельными участками.

Об этом УНИАН сообщил источник в крымском парламенте, близкий к Партии регионов.

Однако собеседник агентства не смог назвать дату задержания и силовиков, которые участвовали в этой операции.

Вместе с тем в Генеральной прокуратуре УНИАН сообщили, что уголовное дело относительно А.ГРИЦЕНКО возбуждено по ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

По данным пресс-службы ГПУ, уголовное дело было возбуждено 21 января, а сегодня А.ГРИЦЕНКО был взят под стражу.

А.ГРИЦЕНКО был спикером ВР Крыма с мая 2006 года по март 2010 года.