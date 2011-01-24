В Керчи высадят 70 кг желудей

Житель Керчи, Заслуженный изобретатель Петр СЕЧКО собрал 70 килограммов дубовых желудей, которые решил высадить в городе при помощи местной организации "Экология и мир".

Как сообщает Керченский городской портал, П.СЕЧКО уже долгие годы занимается сбором желудей и сам выращивал из них саженцы дуба. В последний раз он собрал большую массу желудей, которые решил передать городу для высадки новых деревьев.

Керченская организация "Экология и мир" выбрала для высадки деревьев две площади. Первая из них находится рядом с микрорайоном "Марат-1", а вторая - рядом с урочищем "Солдатская слободка". В течение нескольких последних дней на первой площади были выкопаны около 300 лунок, куда была отправлена часть собранных желудей. "Деревья на второй площадке будут высажены позже, так как для этого потребуется специализированная техника", - сообщает портал.