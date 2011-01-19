Туристический сбор уже хотят ввести и в Крыму

Министерство курортов и туризма Крыма обратилось к городским, поселковым и сельским советам региона с предложением ввести туристический сбор в размере 1% от стоимости временного проживания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным расчетам Минкурортов, в результате введения такого сбора и при условии детенизации туристического рынка в местные бюджеты возможно поступление порядка 150 млн. грн. ежегодно. Министерство предлагает местным властям направлять полученные средства на развитие курортно-туристической отрасли, в частности, на модернизацию курортной инфраструктуры, жилищно-коммунальных объектов, на благоустройство парков, скверов, парковок, реконструкцию набережных и т.д.

Кроме того, введение туристического сбора позволит внедрить новый критерий оценки эффективности туристической индустрии. В Европе эффективность туристического рынка оценивается по трем показателям: по количеству туристов; количеству денег, которые они оставили в экономике региона, а также по количеству ночевок. «Оценка эффективности туриндустрии по количеству ночевок никогда не применялась в Крыму, потому что их невозможно было подсчитать. Благодаря введению туристического сбора, это становится абсолютно реальным, поскольку мы видим, сколько ночей провели туристы на санаторно-курортном лечении, сколько людей размещалось в отелях, мини-пансионатах, а также в частных домовладениях, с которых также взимается туристический сбор», - сказал глава курортного ведомства Крыма Александр ЛИЕВ.

Он напомнил, что, согласно новой редакции Налогового кодекса, туристический сбор взимается с граждан Украины, иностранцев, а также лиц без гражданства, прибывших на территорию того или иного региона, где введен такой налог. Вместе с тем от его уплаты освобождены инвалиды, дети-инвалиды и лица, сопровождающие их (не более одного сопровождающего); лица, прибывшие в командировку; ветераны войны; лица, прибывшие по путевкам в санатории и пансионаты, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, на сегодня горсоветы Львова, Киева, Тернополя и Каменец-Подольского уже приняли решения о введении туристического сбора.