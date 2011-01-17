В Харьковской области охотник застрелил своего напарника

В Нововодолазском районе Харьковской области во время охоты на пушного зверя мужчина из охотничьего одноствольного ружья смертельно ранил своего напарника.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Судмедэкспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате острой кровопотери от огнестрельного ранения туловища и грудной клетки. Оружие изъято для проведения трассологического и баллистического исследования.

По данному факту следственным отделом возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное по неосторожности).